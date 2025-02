En dat volop in de titelstrijd: koploper Zulte Waregem krijgt slecht nieuws te horen over Jelle Vossen en twee andere sterkhouders

Vrijdagavond won Zulte Waregem in eigen huis met 3-1 van Jong Genk. Dit zonder enkele sterkhouders. Coach Sven Vandenbroeck kwam met een update over de blessures.

Zulte Waregem blijft alleen leider in de Challenger Pro League. Het verschil met eerste achtervolger RWDM bedraagt twee punten na de zege tegen Jong Genk, al heeft Essevee een match minder gespeeld.

Tegen Jong Genk kon coach Sven Vandenbroeck niet rekenen op enkele sterkhouders, die blessures hebben opgelopen. Jelle Vossen is enkele weken out.

"Wellicht tot na de FIFA-break", gaf Vandenbroeck aan bij Het Laatste Nieuws. Centrale verdediger Anton Tanghe zat niet bij de groep dit weekend. Hij is ook een tijdje out.

"Ook Anton Tanghe zullen we waarschijnlijk nog een maand moeten missen. Beiden hebben een musculair probleem", gaat de Essevee-coach verder.

"Jeppe Erenbjerg van zijn kant liep een breukje op in de rechterhand, die in een gipsverband zit. Met wat geluk kan die er over twee weken weer bij zijn", besluit hij.