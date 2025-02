Engelse media kronen nu al de nieuwe kampioen: "De titelstrijd is voor 1.000.000 procent voorbij, ze hebben geen aanvaller"

Liverpool kan zondag een grote stap zetten richting de Premier League-titel. Na nederlagen van Arsenal, Bournemouth en Chelsea kan een overwinning tegen Manchester City de titelstrijd bijna beslissen. In Engeland lopen de media al vooruit op dat scenario.

“De titelrace is voorbij, voor 1.000.000 procent", zegt voormalig profvoetballer Paul Merson bij Sky Sports. “Arsenal kan Liverpool niet inhalen. Ze hebben geen aanvaller. Zelfs als Liverpool met 7-0 wordt verslagen door Man City, kan Arsenal de titel niet pakken.”

Bij de BBC delen ze die mening. “Zelfs als Liverpool nog een paar misstappen maakt, heeft Arsenal niet de kwaliteit om dat uit te buiten,” stelt Glenn Murray. “Ze kunnen gewoon niet blijven winnen en belangrijke resultaten behalen.”

The Telegraph ziet de nederlaag tegen West Ham als een cruciale klap. “West Ham gooit een emmer koud water over de titeldromen van Arsenal", klinkt het. The Guardian wijst op de blessureproblemen. “Het blijkt dus dat Arsenal een spits had moeten halen. Deze wedstrijd legde hun tekortkomingen pijnlijk bloot.”

Ook The Daily Mail is scherp. “Hoop is een moordenaar. Arsenal had de titelstrijd weer spannend kunnen maken, maar gooide zelf de deur dicht.” Volgens The Sun is de droom nu zo goed als voorbij. “BOWEN, GOING, GONE", kopt het blad na het doelpunt van Jarrod Bowen en opnieuw een rode kaart voor Arsenal.

Met een zege tegen City lijkt Liverpool de titel nauwelijks nog te kunnen ontglippen. Arsenal zal hopen op een mirakel, maar de Engelse media zijn duidelijk: “Zelfs de meest optimistische fan zal zich gewonnen geven als Liverpool wint", aldus The Daily Mail.