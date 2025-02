De man van 14 miljoen maakt eindelijk indruk: hier is ons team van de week

Zoals te verwachten na hun knappe prestatie, vertegenwoordigt Standard ons Team van de Week het meest. Ook Charleroi en Union maakten indruk.

Doelman

Na enkele moeilijke weken heeft de doelman die door Transfermarkt op 14 miljoen euro wordt geschat, zijn referentiematch gehad: Gavin Bazunu heeft veel belangrijke reddingen verricht en zijn club in leven gehouden op Jan Breydel, waardoor Standard 3 cruciale punten heeft gepakt om nog te kunnen dromen van de top 6.

Verdedigers

Nog een speler van de Rouches neemt plaats in onze verdediging: het gaat om Henry Lawrence, die weliswaar een beetje schuldig was bij het doelpunt van Club, maar over het algemeen erg solide was. Aan de andere kant staat Zakaria El Ouahdi er ook weer. Een van de weinige Genk-spelers die zijn niveau haalde.

Christian Burgess had Luis Vazquez in zijn achterzak zitten. Hij heeft Union geholpen een zeer rustige avond op het veld van RSC Anderlecht door te brengen. Tot slot is het hoog tijd om hulde te brengen aan Jean-Kevin Duverne, die deze winter bij Kortrijk aankwam en sindsdien... 3 doelpunten heeft gescoord in 4 wedstrijden... Als centrale verdediger.

Middenvelders

Ousseynou Niang is onmisbaar in ons TOTW. Hij wordt met Union steeds sterker, scoorde een doelpunt en was betrokken bij veel acties. Aan de andere kant plaatsen we, Lazare Amani. Hij gaf vooral de indruk overal te zijn.

In het middenveld een eerste Zebra in dit elftal: Yacine Titraoui, de man van de wedstrijd aan de kant van Charleroi tijdens de mooie comeback op het veld van Westerlo.

Hij wordt vergezeld door een voormalige Charleroi-speler: Nathan Rodes, middenvelder van Dender. Hij hielp zijn ploeg standhouden terwijl ze met 10 man stonden tegen Beerschot. Ezechiel Banzuzi heeft OHL een belangrijk punt bezorgd, waardoor Antwerp in de laatste minuut gefrustreerd achterbleef.

Aanvaller

Voorin slechts één man, de tweede speler van Sporting Charleroi in dit elftal: Nikola Stulic, die een brace heeft gescoord tegen Westerlo. Al 9 doelpunten in 15 wedstrijden, en dat terwijl hij pas in november bij het A-team kwam: waar zouden de Zebra's zijn als hij vanaf het begin van het seizoen had gespeeld?

Het elftal:

Bazunu / Lawrence - Burgess - Duverne - El Ouahdi / Niang - Titraoui - Rodes - Banzuzi - Lazare / Stulic