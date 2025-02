Marc Degryse zalft de wonden van Club Brugge: "Dat mag je niet vergeten, dat vind ik een goed teken"

Club Brugge verloor afgelopen weekend van Standard. Volgens Marc Degryse is er absoluut geen man overboord.

Club Brugge verloor na Nieuwjaar twee wedstrijden. Tegen Royal Antwerp FC en afgelopen weekend nog Standard ging het verkeerd.

Volgens Marc Degryse heeft dat echter niks te maken met fysieke of mentale slapheid. “Dat vind ik een goed teken. Je mag niet vergeten dat Club sinds begin januari al veertien wedstrijden gespeeld heeft in totaal. Dat is heel veel.”

Dat je dan eens een wedstrijd uit handen geeft is geheel normaal, aldus Degryse. Van Standard kan ik enkel zeggen dat ze het maximale rendement halen uit deze spelersgroep. Een ongelofelijke prestatie van Ivan Leko.”

Club Brugge zal achteraf vooral tevreden geweest zijn dat KRC Genk niet wist te winnen tegen KAA Gent. “Vooral Genk zal ontgoocheld zijn met dat gelijkspel. Zeker gezien de omstandigheden en dan vooral het feit dat KAA Gent donderdag Europees gespeeld had.”

Al was er veel te doen over de fout van Roef tegen Nkuba. “Net als Union in Ajax donderdag, had de scheidsrechter altijd een strafschop moeten geven. Ik snap niet dat de VAR daar niet heeft ingegrepen.”