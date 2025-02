Antwerp zoekt deze zomer oplossing voor dikbetaalde spookvoetballer: "Nog nooit meegemaakt"

Björn Engels (30) blijft worstelen met blessureleed en staat al drie jaar aan de kant bij Antwerp. De verdediger revalideert, maar een terugkeer op het veld lijkt ver weg. Zowel speler als club zitten in een moeilijke situatie, aangezien Engels nog anderhalf jaar contract heeft.

Volgens Sébastien Stassin van spelersvakbond United Athletes moet Antwerp Engels nog steeds zijn volledige loon uitbetalen. “Omdat hij in principe kan trainen en spelen", legt Stassin uit in GvA. Engels werkt af en toe individueel of met een andere groep geblesseerden, maar de club laat hem niet aansluiten bij de A-kern of de U23.

“Engels is nooit méér dan zes maanden niet speelklaar geweest", zegt Stassin. “Hij zou met de U23 of de A-kern kunnen trainen en spelen, maar de club wil dat hij het individueel doet. Iemand die zo lang niet mag of kan spelen… Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Hij zit echt op een zijspoor.”

Stassin benadrukt dat Engels zich zou kunnen beroepen op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). “In principe zou hij de voorwaarden van de CAO kunnen laten gelden, omdat hij niet met de U23 of de eerste ploeg mag trainen en spelen. Maar dat heeft hij nog niet gedaan. Hij laat het voorlopig zo.”

Een groot probleem voor Engels is zijn toekomstperspectief. “Waar vindt hij na deze periode nog een nieuwe club? Zeker in de huidige markt is dat moeilijk als je zo lang niet gevoetbald hebt", stelt Stassin. Zijn langdurige afwezigheid maakt een transfer bijzonder lastig.

Bij Antwerp erkennen ze de complexiteit van het dossier en hopen ze komende zomer een oplossing te vinden. Beide partijen willen een regeling die voor iedereen aanvaardbaar is, wat mogelijk neerkomt op een afscheid onder de juiste voorwaarden.