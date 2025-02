📷 Geen Anderlecht-supporters in het stadion: de Ultras Inferno van Standard nemen belangrijke beslissing met het oog op de Clasico

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een Standard-Anderlecht zonder supporters van paarswit, dat staat zondag in Luik op de agenda. Een beslissing die de Ultras Inferno duidelijk irriteert...

De Clasico van komende zondag in Sclessin zal opnieuw plaatsvinden zonder bezoekende supporters, als gevolg van een overeenkomst tussen de twee clubs. Deze beslissing werd genomen na incidenten tussen Anderlecht- en Standard-fans in het verleden.

Ultras Inferno is het niet eens met deze maatregel en heeft besloten om te reageren. Er zal geen tifo te zien zijn in T3. Het is een beslissing die de groep gewoonlijk neemt om hun ontevredenheid te uiten. "Wij betreuren ten zeerste deze beslissing van de clubs, die het evenement zijn ware essentie ontneemt", benadrukt het supporterscollectief.

Ze kondigen echter aan dat ze nog steeds lawaai zullen maken op de tribune, al vanaf de opwarming van de spelers. Dus ondanks alles belooft het een wedstrijd te worden met een geweldige sfeer.

Een vergelijkbare beslissing werd genomen door de Anderlecht-supporters tijdens de heenwedstrijd. De Mauves Army had besloten om het begin van de wedstrijd te boycotten.