Lierse speelt Europees voetbal tijdens interlandperiode

Lierse zal het competitievrije weekend in maart invullen met een oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De Duitse club komt op woensdag 19 maart naar de AsterX Group-f Arena.

Alemannia Aachen speelt in de derde Bundesliga en is een club met een grote geschiedenis. Vorig seizoen werden ze kampioen in de Regionalliga West. De club heeft gemiddeld 25.000 fans bij hun thuiswedstrijden.

Voor deze wedstrijd zijn tribunes 1 en 3 open voor Lierse-supporters, terwijl bezoekers van Alemannia Aachen op tribune 4 plaatsnemen. Supporters met een Pallieter-lidmaatschap kunnen de wedstrijd gratis bijwonen.

De oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen helpt Lierse om zich voor te bereiden op de rest van het seizoen. Fans kunnen dus rekenen op een interessante match op 19 maart. De wedstrijd begint om 19.15 uur.

Deze wedstrijd vindt plaats tijdens de interlandperiode. Onze Rode Duivels spelen dan op 20 maart in Spanje tegen Oekraïne voor de Nations League. De return is op zondag 23 maart.

Busvervoer en uitwedstrijd tegen Francs Borains

Voor de uitwedstrijd van Lierse tegen Francs Borains komende zondag is er geen combiregeling. Fans kunnen tickets kopen via het online platform van Lierse en kunnen busvervoer regelen via het supportersverbond van Lierse.