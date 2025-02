The Special One krijgt steun van 'voetbalzoon' na racisme-rel in Turkije



Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Didier Drogba heeft zijn voormalige trainer José Mourinho verdedigd na beschuldigingen van racisme. De Fenerbahçe-trainer werd beschuldigd van racisme na de beladen wedstrijd tegen Galatasaray. Na de beschuldigingen van racisme richting José Mourinho, heeft Didier Drogba via sociale media zijn steun uitgesproken. Drogba, die bij Chelsea onder Mourinho speelde, noemt de beschuldigingen onterecht en schrijft: "Hoe kan mijn ‘vader’ een racist zijn? Komaan jongens." De problemen begonnen na de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Galatasaray. Mourinho sprak positief over de Sloveense scheidsrechter, maar zijn opmerkingen over Turkse scheidsrechters en de 'apen' op de bank van Galatasaray lokte een verkeerde reactie op. Galatasaray klaagde Mourinho aan voor racistische opmerkingen en zei juridische stappen te zullen ondernemen, inclusief klachten bij UEFA en FIFA. Ondanks de hevige kritiek blijft Drogba achter zijn voormalige coach staan. Drogba heeft zelf bij Galatasaray gespeeld, maar steunt Mourinho in deze situatie. Hij zegt dat de Portugese coach geen racist is en roept de fans van Galatasaray op om zich meer te richten op de prestaties van hun team dan op de uitspraken van Mourinho. Drogba legt uit dat hij een speciale band heeft met Mourinho en hem als een 'voetbalvader' ziet. Hij benadrukt dat Mourinho altijd heeft geholpen in zijn carrière, en dat de beschuldigingen niet kloppen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur