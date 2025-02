Patro Eisden hakt knoop door over mogelijke acties, Stijn Stijnen zeer kritisch: "Ze zijn zwaar op de buik moeten gaan"

Het nieuwe competitieformat blijft de gemoederen beroeren. Ook bij Patro Eisden Maasmechelen zijn ze niet echt te spreken over de gang van zaken. Dat er vier ploegen van de beloften in de Challenger Pro League zekerheid krijgen, lijkt op de meeste tegenkanting te gaan rekenen.

De regel voor de vier clubs van de beloftenteams zou al meteen ingaan, waardoor Genk dit seizoen niet zal moeten degraderen met zijn U23-ploeg. Gent zal dan weer stijgen naar de Challenger Pro League.

Patro Eisden Maasmechelen reageert

Maar het betekent ook dat er volgend jaar met ook nog Anderlecht Futures en Club NXT vier teams in principe niet zullen degradreren. Op die manier wordt het voor de andere clubs in 1B moeilijker om zich te handhaven.

"We zijn voorstander van de competitie die ze nu in 1A zijn overeengekomen: achttien clubs, twee dalers, vier Europese plaatsen. Negatief is dan weer de betonnering van de belofteclubs in 1B en ook een wijziging van het lopend seizoen in 1B, waar er plots een ploeg niet meer kan zakken en een andere wel."

Niet in frontlinie

"Ofwel kan iedereen zakken ofwel niemand. Nu is men toch zwaar op de buik moeten gaan om ploegen te redden die niet presteren", is Stijn Stijnen toch vrij kritisch over de zaak bij Het Belang van Limburg.

Toch gaat Patro Eisden Maasmechelen niet in beroep.”Wij zijn van oordeel dat niet altijd Patro in de frontlinie moet gaan staan.”