Milicevic blikt vooruit op Gent-Club Brugge en heeft goed nieuws over terugkeer speler

Komende zaterdag ontvangt KAA Gent in eigen huis Club Brugge voor de Slag om Vlaanderen. Danijel weet als geen ander hoe belangrijk dit duel is voor zowel zijn team als voor de fans. Vrijdag sprak hij de verzamelde pers toe over het aanstaande duel.

Zijn laatste Slag om Vlaanderen zit er ondertussen al enkele jaren in het verleden, toch weer Gent-trainer Danijel Milicevic hoe belangrijk het duel is. "“Dit is echter een speciale match, zeker in ons stadion voor onze eigen fans. Als de kalender bekend wordt, zal elke Buffalo-fan deze datum met fluo aanstippen."

Dat de wedstrijd verlegd werd, door het aanstaande Europees duel van Club Brugge tegen Aston Villa, vindt Milicevic zeer jammer: "De kalenderwijziging was wel niet ideaal. Sommige mensen moeten op zaterdagmiddag werken maar als we de steun krijgen zoals tegen Anderlecht en Beerschot, is dat super want de fans stuwden ons toen werkelijk naar de zege", aldus Milicevic aan onder andere Het Nieuwsblad.

Zonder Roef

Gent zal het moeten doen zonder doelman Davy Roef, die zijn hand brak in het duel tegen Genk. "Dat is natuurlijk een groot verlies voor ons want Davy presteerde formidabel. In een team heb je evenwel meer dan elf spelers nodig. Tom Vandenberghe is een sterke vervanger" stelt Milicevic gerust.

Wanneer Roef juist terug zal zijn, weet de Gent-trainer wel nog niet. “Ik ben geen dokter en hopelijk zien we hem in de play-offs terug, nog sterker dan voordien.”

Blessureleed

Milicevic gaf ook een update rond de blessures van enkele spelers: “Stefan Mitrovic is nog niet fit. Omri Gandelman kampt ook met pijn en zal er niet bij zijn. Net als Pieter Gerkens trouwens. Andrew Hjulsager traint al individueel, maar is nog niet klaar.”

Toch was er ook positief nieuws: "Aimé Omgba zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie en Noah Fadiga zal dit weekend bij Jong AA Gent aantreden."

Vooral die laatste is opmerkelijk, Fadiga stond namelijk al een hele poos aan de kant dankzij hartproblemen die naar boven kwamen eind 2024. "We zijn blij dat hij terug is. Hij komt terug na een lange periode van inactiviteit, dus we moeten het rustig bekijken."

Kampioen dankzij play-offs

Natuurlijk werd ook Milicevic gevraagd naar zijn mening over het nieuwe competitieformat. “Ik was fan van de play-offs, zeker van Play-Off 1. Ik was ooit kampioen dankzij die play-offs", grapt de Bosniër.

"Het gaf ons voetbal wat extra. Iedereen in Europa wist dat er in België play-offs waren, waar je goed voetbal kon zien. Veel scouts zakten er voor af. Wellicht was de puntenhalvering een gevoelig punt. Nu keren we terug naar het oude systeem. We zullen moeten zien welke invloed het zal hebben", besluit Milicevic.