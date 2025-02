Philippe Albert en Marc Wilmots hebben iets te zeggen over Thibaut Courtois en komen met ferme waarschuwing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De terugkeer van Thibaut Courtois in het nationale team staat buiten kijf. Toch zijn er stemmen die de rode loper die is uitgerold voor de doelman van Real Madrid bekritiseren.

Tijdens zijn laatste interview, heeft Thibaut Courtois nogmaals bevestigd dat hij graag terug wil keren om het doel van de Rode Duivels te verdedigen: "Misschien kan ik na anderhalf jaar, na blessures en aan de zijlijn te hebben gestaan, zeggen dat het echt mijn missen om voor België te spelen en deel te nemen aan grote toernooien", klonk het eerder.

Rudi Garcia heeft er geen geheim van gemaakt dat hij dolgraag wil kunnen rekenen op de doelman van Real Madrid en noemde hem "de beste keeper ter wereld". Ondanks dat het Belgisch voetbal nooit heeft getwijfeld aan de kwaliteiten van de Limburger, zijn sommigen verbaasd over deze ommezwaai. Hoewel het vertrek van Domenico Tedesco de situatie volledig veranderde, zijn de grillen van Courtois niet vergeten.

Een winnaarsmentaliteit die vonken kan doen overslaan

"Het is een beetje een egoïstisch discours," zegt Philippe Albert in La Tribune: "Wanneer je al jarenlang de beste keeper ter wereld bent, is het normaal dat je speelt voor de beste teams met de beste spelers."

De consultant verduidelijkt zijn standpunt: "In het nationale team, wanneer Vertonghen, Kompany en Vermaelen stoppen, moet je met andere spelers spelen. Je moet ook respect hebben voor die andere spelers. Natuurlijk is Courtois welkom, maar het zal niet zo gemakkelijk gaan".

Marc Wilmots pikte in: "Het nationale team is niet meer zo sterk als vroeger. Hij zal al zijn talent ten dienste van het collectief moeten stellen. Niet gefrustreerd raken telkens wanneer we misschien gaan verliezen".