Thibaut Courtois komt met stevige aankondiging

Thibaut Courtois lijkt klaar om zijn terugkeer te maken bij België. De doelman geeft toe dat hij het spelen voor het nationale team mist. De komst van de nieuwe bondscoach - Rudi Garcia - lijkt daartoe een beslissende factor te zijn.

Thibaut Courtois zal waarschijnlijk zijn rentree maken bij de Rode Duivels tijdens de volgende internationale break in maart. Na een conflict te hebben gehad met Domenico Tedesco, lijkt hij nu klaar te zijn om aan een nieuw avontuur te beginnen onder leiding van de nieuwe bondscoach, Rudi Garcia.

Respect in Madrid

Voordat hij over België spreekt, legde de Belgische doelman eerst nog eens uit dat Real Madrid een club is waar respect overheerst: "Madrid is een club waar iedereen gerespecteerd wordt, van de president tot aan het schoonmaakpersoneel. Zoals ik tegen iedereen zeg, begroet ik iedereen 's ochtends, praat ik met iedereen."

"En dan, in het team, speel ik met spelers die de Gouden Bal hebben gewonnen. Ik heb gespeeld naast de grootste sterren en je voelt hoeveel respect ze voor je hebben, hoe ze naar je luisteren, hoe de club je behandelt."

Het spelen voor België missen

Een heel ander gevoel dan wat hij ervoer met het nationale team: "In België voelde ik dat op dat moment niet, inclusief de Belgische pers. Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat ik op een gegeven moment ontplofte."

"Maar misschien kan ik na anderhalf jaar, en na met blessures en aan de kant te hebben gestaan, zeggen dat ik het spelen voor België echt mis, evenals de deelname aan grote toernooien," concludeerde hij in de podcast Koora Break.