Is dit dé redding voor Kevin De Bruyne en Manchester City? 'Chouchou' van Guardiola hervat opnieuw de training

Goed nieuws voor Manchester City: Ballon d'Or-winnaar Rodri is teruggekeerd naar het trainingsveld van de Cityzens. De Engelse topclub deelde dat zelf via sociale media.

"Op weg naar herstel", zo luidde het bericht van City bij het filmpje dat ze op sociale media hadden geplaatst. Daarin is te zien hoe de Spaanse middenvelder enkele oefeningen afwerkt, weliswaar alleen.

Manchester City liet eerder dit seizoen al weten dat ze Rodri dit seizoen nog willen inzetten en had hem zelfs al opgenomen in zijn selectie voor de knockouts in de Champions League.

Werk aan de winkel

Rodri scheurde eind september zijn voorste kruisbanden in de rechterknie en werkt sinds dan aan zijn terugkeer naar het veld. In zijn afwezigheid kende City een immense vormdip en moeten ze nu strijden om zelfs nog een plekje in de top 4, en dus ook de Champions League, te bemachtigen.

De titel lijkt helemaal ongrijpbaar. City staat op twintig punten achterstand achter leider Liverpool en verloor al enkele topwedstrijden zoals tegen Arsenal (5-1).

In de Champions League zal Rodri alleszins niet meer uitkomen. City werd een dikke week geleden door Real Madrid (en Kyllian Mbappé) uit het tornooi geslingerd.

Wanneer Rodri Kevin De Bruyne, Jeremy Doku en de rest van zijn City-ploegmaats zal vervoegen is nog niet geweten. Het zal voor de spelers van de Engelse topclub wel een gigantische boost zijn om de Ballon d'Or-winnaar terug te hebben.