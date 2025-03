Kompany weer een stapje dichter bij Duitse titel: Bayern wint van Stuttgart dankzij defensieve flaters

Vincent Kompany en Bayern München hebben weer stapje in de buurt van de titel in de Bundesliga gezet. Het is 1-3 gaan winnen in Stuttgart, nadat het op achterstand kwam. Kompany&Co mogen wel de flaters achterin bij Stuttgart bedanken voor de drie punten.

Het zag er even niet goed uit voor Vincent Kompany zijn Bayern München. Stuttgart begon energiek aan de wedstrijd en de ploeg uit Beieren leek het allemaal even niet meer te weten. Na een dik halfuur werd Stuttgart dan ook beloond voor hun goede start, middenvelder Angelo Stiller trapte de 1-0 voorbij Manuel Neuer. Ondanks deze verdiende voorsprong, kon Bayern nog langszij komen dankzij Michael Olise. Erop en erover Na de rust nam Bayern de touwtjes in eigen handen en ging het helemaal op en over Stuttgart, die vorig seizoen nog boven Bayern eindigde op een sterke tweede plaats. Achterin werd er flink wat geklungeld en daar profiteerden de troepen van Kompany optimaal van, na een dik uur zorgde Leon Goretzka voor de 1-2-voorsprong en in de laatste minuut zorgde Coman voor kopzorgen bij Stuttgart-doelman Nübel, 1-3. 11 punten los Bayern staat dankzij deze overwinning, met 11 punten voorsprong op achtervolger Leverkusen, op kop in de Bundesliga. Zaterdag spelen ze tegen nummer drie in de stand: het Frankfurt van Arthur Theate. En in de Champions League moeten ze woensdag aan de bak tegen titelrivaal Leverkusen.