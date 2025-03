Na een moeilijke periode bij Cercle Brugge wil middenvelder zich eindelijk bewijzen bij een topclub: "Er waren een paar aanbiedingen die me wel aantrokken, maar..."

Na een moeilijke periode zonder club tussen juni en december, vond Leonardo Lopes Da Silva eindelijk onderdak bij KAA Gent. Zijn contract bij Cercle Brugge was afgelopen, en hij had gehoopt op een transfer naar de grote Premier League.

"Er waren een paar aanbiedingen die me wel aantrokken, eentje in Engeland, maar uiteindelijk is het niet doorgegaan", zegt Lopes Da Silva in Het Nieuwsblad. "Ik heb zelfs clubs uit Duitsland en de VS geweigerd."

"Ik wilde niet zomaar ergens tekenen. Na vier moeilijke jaren bij Cercle Brugge was ik kieskeuriger geworden en wilde ik naar een club waar ik me verder kon ontwikkelen."

Zijn tijd bij Cercle Brugge was dus niet makkelijk voor de middenvelder. "We voetbalden daar niet echt. Ik voelde vaak dat de ballen over me heen vlogen." Daarom besloot Lopes Da Silva te kiezen voor een nieuwe uitdaging bij KAA Gent.

Reputatie bij de scheidsrechters

Een opvallend werkpunt is dat Lopes Da Silva vaak kaarten krijgt. In zes wedstrijden pakte hij al drie gele kaarten. Volgens de middenvelder heeft zijn naam misschien invloed op hoe scheidsrechters met hem omgaan.

"Vroeger bij Cercle gebruikte ik vaak harde taal tegen scheidsrechters, wat me vaak geel opleverde", vertelt hij. "Nu ben ik kalmer en respectvoller, maar ik krijg nog steeds makkelijk kaarten."