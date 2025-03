Sven Vandenbroeck neemt de verantwoordelijkheid op zich na pijnlijke nederlaag: "Achteraf gezien was dat een foute keuze"

Zulte Waregem heeft nog eens een nederlaag geleden. Ondanks twee keer op voorsprong te komen, moest Essevee uiteindelijk met lege handen terugkeren naar de Gaverbeek na een 3-2-nederlaag op Beveren.

In de openingsfase eiste de scheidsrechter meteen een negatieve hoofdrol op, vond coach Sven Vandenbroeck in Het Nieuwsblad. “Lemoine liep een breuk op na een stevige charge van Mertens, die onbestraft bleef." De blessure betekent een extra aderlating voor Zulte Waregem, dat al met een lange lijst afwezigen kampt.

Toch leek Essevee zich daar niet door te laten afleiden. Na de rust brak de wedstrijd helemaal open. Guillaume De Schryver bracht Beveren op indrukwekkende wijze langszij, maar even later profiteerde

Tobias Hedl optimaal van een fout in de verdediging van Beveren.

Wat daarna volgde, was een pijnlijke les in controle houden. Alexander Corryn bracht de thuisploeg opnieuw langszij, waarna Kurt Abrahams de thuisploeg op een 3-2 voorsprong bracht.

Na afloop nam coach Vandenbroeck de verantwoordelijkheid op zich. “We twijfelden om in te grijpen bij de 1-2, maar besloten nog even af te wachten. Achteraf gezien was dat een foute keuze.”

Veel blessureleed

De coach zal zijn ploeg moeten herschikken voor de wedstrijd van volgende week tegen Lommel, want de blessures stapelen zich serieus op. “Het is nog niet duidelijk hoe lang we Lemoine kwijt zijn, maar we kunnen niemand recupereren. We zullen het moeten doen met de jongens die er vandaag stonden.”