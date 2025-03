Toch wat anders dan de Old Firm, boezemvrienden staan voor het eerst tegenover elkaar in cruciale derby: "Zondag voor 90 minuten lang even geen vrienden meer"

Beerschot tegen KV Mechelen is al jaren meer dan zomaar een wedstrijd. De rivaliteit tussen beide clubs zorgt steevast voor vuurwerk, en dit keer krijgt de match een extra Schots tintje.

Jeugdvrienden Ewan Henderson en Stephen Welsh, die samen opgroeiden bij Celtic, komen zondag voor het eerst als tegenstanders tegenover elkaar te staan. Hun vriendschap maakt plaats voor sportieve strijd, want op het veld is er geen ruimte voor kameraadschap.

“Natuurlijk is er wel een soort rivaliteit tussen ons, net omdat we goede vrienden zijn", vertelt Beerschotspeler Henderson in de Gazet van Antwerpen. “Maar ik denk dat we zondag het veld gaan opstappen en 90 minuten lang even geen vrienden zullen zijn.”

Zijn vriend en tegenstander bij KV Mechelen, Stephen Welsh is het daarmee eens. “Onze vriendschap staat los van die match, hé. We zijn tenslotte professionals. Het is voor beide ploegen een belangrijke match.”

Voor KV Mechelen staat er veel op het spel, en Welsh begrijpt niet goed waarom zijn team zo laag in het klassement staat. “Ik vind de kwaliteit in onze ploeg zo hoog dat het eigenlijk raar is dat we zo laag staan. We hebben natuurlijk ook pech gekend met scheidsrechterlijke beslissingen, bijvoorbeeld tegen Gent thuis.”

De ene derby is de andere niet

De twee Schotten zijn het gewoon om intense derby’s te spelen, zoals de Old Firm tussen Celtic en Rangers, maar de rivaliteit tussen Beerschot en KV Mechelen is hen minder bekend. "Ik ken vooral de derby tussen Antwerp en Beerschot. De rivaliteit tussen Beerschot en Mechelen doet niet echt een belletje rinkelen", besluit Henderson.