Twee iconen van Anderlecht en Standard voorspellen uitkomst Clasico: "Dat lijkt me het meest realistische scenario"

Jean Thissen en Michel Renquin, twee oud-spelers die ooit de overstap maakten van Standard naar Anderlecht, blikken vooruit op de Clasico van zondag. Ze verwachten een spannend duel, maar beiden houden het op een gelijkspel.

Beide heren zien wel dat Standard boven de verwachting heeft gepresteerd dit seizoen. "Chapeau voor Standard op twee vlakken", begint Thissen bij Sudpresse. "Eén, voor het werk dat de sportieve leiding heeft verricht om het team in balans te brengen. Er is veel complementariteit in de kern, en dat met heel beperkte financiële middelen."

"Twee, als Standard nu al zijn beste transfer voor volgend seizoen wil realiseren, moet het Ivan Leko houden. Het werk dat hij levert, is uitzonderlijk. Zelfs als ze de Champions' Play-offs niet halen, is het seizoen geslaagd. Anderlecht zal na de tik tegen Union moeten reageren. Ik verwacht een gelijkspel, want Standard heeft het vaak moeilijk wanneer het zelf het spel moet maken."

Renquin deelt die mening. "Ik zie ook een puntendeling, maar dat zou voor Standard eigenlijk niet volstaan. Laten we realistisch zijn: er is nog maar één plek te verdelen in de Champions' Play-offs, en die gaat naar Standard of AA Gent."

"De vijf andere ploegen blijven buiten schot. Al heeft Gent nu wel zijn doelman Davy Roef verloren, en een goede vervanger vinden is geen evidentie."

Toch ziet Renquin nog kansen voor Standard. "Ze mogen dromen – of laat ons zeggen: hopen. Maar daarvoor moeten ze zondag winnen van Anderlecht. Alles kan gebeuren, maar ik blijf bij mijn voorspelling: een gelijkspel."