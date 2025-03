Antwerp heeft héél duidelijke topkandidaat om De Roeck op te volgen, maar... plan B zou pas echt voor verrassing én schokeffect zorgen

Antwerp FC heeft afscheid genomen van Jonas De Roeck. Andries Ulderink is dé topkandidaat om het roer op De Bosuil over te nemen. Al circuleert er in Deurne-Noord ook een andere naam...

Antwerp FC voert momenteel onderhandelingen met Andries Ulderink. De Nederlander kent zijn weg bij The Great Old alleszins heel goed. Hij was er assistent onder het bewind van Mark van Bommel.

En die andere naam is er meteen uit. Volgens onze informatie is ook de voormalige coach van Antwerp (opnieuw) in beeld om over te nemen. Al geniet dat plan niet de steun van de volledige bestuurskamer.

Wie wordt de nieuwe coach van Antwerp FC?

Een eventuele terugkeer van van Bommel zal dan ook pas tot in de diepte besproken worden als Ulderink beslist om niet in te gaan op het voorstel van Het Stamnummer Eén. Momenteel lijkt niets erop dat dat ook het geval zal zijn.

Ulderink ging na zijn avontuur bij Antwerp aan de slag als assistent van Philippe Clement bij Rangers FC. De Nederlander vertrok er enkele maanden geleden al om privéredenen.

Weinig ervaring als T1

Ulderink heeft al (een beetje) ervaring als hoofdcoach van een fanionelftal. De 55-jarige Nederlander was als T1 al aan de slag bij onder meer De Graafschap, AGOVV en Ajax Cape Town.