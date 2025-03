Mag de volgende dertig miljoen euro (!) bijgeschreven worden op de bankrekening? 'Atlético Madrid is héél concreet en wil Tzolis losweken bij Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft wederom kans om de jackpot binnen te halen. Christos Tzolis geniet concrete interesse van Atlético Madrid.

De Spaanse media weten dat Atlético Madrid de prestaties van Christos Tzolis op de voet volgt. Meer zelfs: Los Colchoneros willen komende zomer een poging wagen om de 23-jarige aanvaller naar Madrid te halen.

In 't Nederlands: Club Brugge heeft wederom een potentiële jackpot in handen. Het prijskaartje is héél duidelijk. Voor minder dan dertig miljoen euro vertrekt Tzolis niet.

Dertig miljoen euro

Tzolis voetbalt immers nog maar enkele maanden in het Jan Breydelstadion. Club Brugge betaalde afgelopen zomer 6,5 miljoen euro om de twintigvoudig Grieks international los te weken bij Fortuna Düsseldorf.

Bovendien heeft Tzolis een contract bij de Belgische landskampioen tot medio 2028. Met andere woorden: blauw-zwart zit in een zetel. Enkel een bod in de grootorde van dertig miljoen euro kan de West-Vlamingen overtuigen.