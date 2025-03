Thorgan Hazard redde Anderlecht, maar vooral ook zijn eigen wedstrijd: "Geniaal!"

Het doelpunt van Thorgan Hazard in de 63e minuut, zijn eerste in een Clasico, zal Anderlecht veel deugd hebben gedaan toen ze terrein verloren.

Thorgan Hazard zou zeker niet genomineerd zijn als man van de wedstrijd zonder zijn doelpunt. Hubert liet Hazard op het veld en dat pakte goed uit: het is de jongere broer van Eden die de situatie opende met een schot waar hij het geheim van kent... maar dat we al lang niet meer van hem hebben gezien.

Sinds zijn zware blessure en zijn onvermijdelijke terugkeer na een gescheurde kruisband, had Thorgan moeite om zijn talent te laten zien. Af en toe, ja, maar niet echt consistent.

Colin Coosemans was blij voor zijn teamgenoot, van wie je ook de vreugde voelde in zijn viering. "Het is goed voor 'Toto', en ik vind dat hij ook buiten dat een goede wedstrijd speelde, vooral in verdedigend opzicht", zei de doelman. "En zijn doelpunt is een geniale zet."

De concurrentie op aanvallend vlak, met de terugkeer van Stroeykens, Edozie en waarschijnlijk Verschaeren voor de Play-offs, zal toenemen voor Thorgan Hazard. Hij zal dus in staat moeten zijn om meer te doen dan geniale acties in de komende matchen. "Op die momenten herken je de grote spelers", vatte Ivan Leko het aan zijn kant samen.

Maar dit is ook het voordeel voor "diesel"-spelers - of terugkomend van blessure - van dit nu verdoemde Play-offs-formaat: ze kunnen terugkeren naar hun beste niveau op het juiste moment. Thorgan Hazard stijgt in kracht, en RSC Anderlecht kan daar blij mee zijn.