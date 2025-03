Champions League-wedstrijd Club Brugge heeft verstrekkende gevolgen voor Bart Verhaeghe in zaak Lawrence Visser

De frustraties liepen hoog op bij Club Brugge na de nederlaag tegen Standard. Ze hadden het moeilijk met enkele beslissingen van scheidsrechter Lawrence Visser en liet dat duidelijk merken. Voorzitter Bart Verhaeghe wachtte de scheidsrechter zelfs op in de spelerstunnel om zijn ongenoegen te uiten.

"Gaat ge mij ook nog een kaart geven? Het was echt heel slecht hé", aldus Bart Verhaeghe onder meer in zijn uitlatingen aan het adres van Lawrence Visser een dikke week geleden.

Verhaeghe uit de bocht

En dus schoot het Bondsparket in actie. "Respect voor de scheidsrechters en VAR dient centraal te staan en dergelijke houding en beledigingen kunnen absoluut niet worden getolereerd, ook niet wanneer zij het gevolg zijn van frustratie, boosheid of een andere emotie", klonk het.

De excuses van Bart Verhaeghe zelf zouden een verzachtende omstandigheid kunnen worden, maar toch moet de sterke man van Club Brugge voorkomen.

Zitting uitgesteld

Normaal gezien was de zitting voorzien voor dinsdag 4 maart 2025. Door het vroege uur van de Champions League-wedstrijd tegen Aston Villa is de zitting echter uitgesteld.

Op die manier zal er pas later beslist worden over het lot van Verhaeghe. Een nieuwe datum is er volgens Het Laatste Nieuws nog niet bekendgemaakt, maar de kans dat de sterke man van Club Brugge een (zware) boete krijgt en een paar wedstrijden niet in het stadion zal mogen zitten is realistisch.