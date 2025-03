Jan Vertonghen is zijn frustratie aan het verbijten: héél moeilijke situatie op Anderlecht

't Is kiezen of delen bij Anderlecht rond Jan Vertonghen momenteel. De situatie is niet zo aangenaam, want de verdediger staat te popelen om te spelen, maar David Hubert heeft niet de luxe om nu risico's te nemen.

Vertonghen is klaar om te spelen, dat heeft hij zelf ook al aangegeven. Maar Anderlecht zit in een cruciale fase van het kampioenschap. Ze willen zo hoog mogelijk eindigen om in de play-offs nog een rol van betekenis te spelen. En zowel de medische als technische staf zijn er niet zeker van dat Vertonghen na al die maanden blessureleed 90 minuten aankan.

Driemansverdediging is geen optie meer

Dat heeft nu een moeilijke situatie gecreëerd, want ze willen hem wel fit krijgen voor de play-offs, maar er zijn ook andere elementen die meespelen. Jan-Carlo Simic ontgoochelt quasi nooit, Lucas Hey is toekomstgericht dé man die straks voor de opbouw moet zorgen en Adryelson moet als geleende speler zijn minuten maken.

Terugkeren naar een driemansverdediging is voor David Hubert ook niet het beste idee als hij straks nog hoofdcoach van Anderlecht wil zijn. De supporters pikken de verdedigende opstellingen niet meer en u weet: het bestuur van paars-wit is gevoelig aan wat de supporters denken en vooral doen.

Denk maar aan de negatieve sfeer waar recent Felice Mazzu en Brian Riemer in waren terecht gekomen. Er zijn nog twee matchen: Westerlo en Cercle Brugge. In de voorbije vier matchen - Fenerbahçe, Charleroi, Union en Standard - kreeg Vertonghen 28 minuten speeltijd. Te weinig om hem wedstrijdfit te krijgen.

Tegen Westerlo wordt cruciaal

In die laatste twee matchen zal hij toch eens in de basis moeten staan en zijn meerwaarde bewijzen, want zijn waarschijnlijk laatste matchen als invaller slijten, zou niet meteen het afscheid zijn waar hij aan gedacht had.

Het zal Hubert ook geen slecht idee lijken om Vertonghen tegen Westerlo in de basis te zetten. Er zou maar weer eens iets moeten gebeuren met de andere centrale verdedigers. Dan kan je de recordinternational niet ineens 'koud' op het veld zetten tegen bijvoorbeeld Union, Genk of Club Brugge.

Hij heeft ook amper samengespeeld met Hey of Adryelson, dus van automatismen is er amper sprake. Maar heeft Hubert reden om zijn defensie te wijzigen? Simic en Hey deden het heel goed in Sclessin. En Adryelson is een man die er lijf en leden voor smijt.

Vertonghen zelf gaat er nog vanuit dat hij in de basis zal belanden. De beslissing ligt echter bij David Hubert. Die zal alles goed moeten afwegen.