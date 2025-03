Voormalige speler van Malinwa is niet alleen trainer, maar ook Prins Carnaval: "Ze zullen me nog een keer moeten missen"

Afgelopen weekend stond Marc Janssen niet alleen als trainer van Herk Sport langs het veld, maar ook als Prins Carnaval in Stokkem. Voor de voormalige profvoetballer van KV Mechelen is carnaval net zo belangrijk als voetbal.

“Op mijn negentiende ging ik naar KV Mechelen, waar ik samen speelde met Michel Preud’homme, Glen De Boeck, René Eijkelkamp en Alex Czerniatynski", vertelt Janssen in Het Nieuwsblad.

De voormalige rechtervleugelverdediger kon door blessureleed echter nooit doorbreken bij KV Mechelen. Na drie wedstrijden als profvoetballer was zijn carrière op het hoogste niveau dan ook meteen voorbij.

Na zijn spelerscarrière had Janssen geen ambitie om trainer te worden. Toch veranderde dat toen hij betrokken raakte bij de jeugd van Stokkem, waar zijn zoon begon te voetballen. Toen hij tijdelijk moest inspringen bij de eerste ploeg, kreeg hij de smaak te pakken en begon zijn trainerscarrière. Momenteel is Janssen trainer van Herk Sport.

Prins Carnaval

Naast voetbal speelt carnaval een grote rol in het leven van Janssen. Als geboren Maaslander groeide hij op met de traditie. Tien jaar geleden werd zijn dochter jeugdprinses, en toen beloofde Janssen dat hij ooit zelf prins zou worden. Enkele maanden geleden werd die belofte werkelijkheid en werd hij gekroond tot Prins Carnaval van Stokkem.

"Dit weekend hebben we onze wedstrijd vervroegd, zodat ik zaterdag en zondag paraat kon zijn voor carnaval. Samen met mijn vrouw en dochter gaven we afgelopen zaterdag de aftrap. Op 16 maart tegen Ümitspor zullen ze me nog een keert moeten missen voor het carnaval", besluit de Prins Carnaval van Stokkem.