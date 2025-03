'Buitenkans? Noa Lang in beeld om bankzitter te worden bij Europese topploeg'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kans dat Noa Lang deze zomer PSV Eindhoven verlaat is groot. Al is het wel uitkijken welke aanbiedingen er op tafel komen voor de Nederlander.

Dat Noa Lang wil vertrekken bij PSV Eindhoven is al eventjes duidelijk. Een recent conflict met het publiek in Eindhoven doet hem verlangen naar een andere club.

Afgelopen winter kwam Napoli langs bij de Nederlandse club. Er zou een voorstel van 30 miljoen euro gedaan zijn, maar dat werd van tafel geveegd.

Volgens Spaanse bronnen zou FC Barcelona geïnteresseerd zijn om Noa Lang binnen te halen, maar dan wel om de rol van bankzitter te vervullen.

Of de Nederlander daartoe bereid is, is maar zeer de vraag. Bovendien zit de Spaanse club krap bij kas, waardoor er wellicht veel te weinig geboden wordt voor Lang.

PSV Eindhoven is bereid mee te werken aan een transfer, maar dan moet de Nederlandse club wel kunnen cashen. Al komt Barcelona niet elk jaar langs om Lang op te pikken...