Drama voor middenvelder: blessure trekt streep door seizoen en broederduel

Seppe Kil, middenvelder van Lyra-Lierse, moet een langdurige revalidatie ondergaan nadat hij op 8 februari tijdens de thuiswedstrijd tegen Knokke zijn achillespees scheurde. Ondanks deze tegenslag is zijn motivatie om terug te keren naar het veld enorm groot.

De revalidatie zal naar verwachting zes tot zeven maanden duren, waardoor Kil dit seizoen niet meer in actie zal komen. De middenvelder van Lyra-Lierse legt zichzelf geen druk op en wil eerst volledig herstellen voordat hij weer speelt.

Geen familiereünie op het veld

Lyra-Lierse speelt komende zondag tegen Cappellen. Normaal zou Seppe tegen zijn broer Robbe spelen, maar door zijn blessure kan hij dat niet doen. Toch laat Seppe de wedstrijd niet zomaar aan zich voorbijgaan.

"We gaan met de familie eten voor de wedstrijd. Het is anders dan ik gewend ben. Dit is normaal een belangrijke wedstrijd, maar nu zal de beleving toch anders zijn", zegt Kil in De Gazet van Antwerpen.

Lyra-Lierse staat momenteel in de middenmoot, terwijl Cappellen onderaan staat met slechts 23 punten. De wedstrijd is dus van groot belang, ook voor de familie Kil.

"Mijn broer heeft de punten nodig met Cappellen en uiteraard duim ik dat ze het behoud verzekeren, maar ik voetbal uiteraard nog altijd voor Lyra-Lierse. Dus hoop ik dat we aan het langste eind trekken, want ook wij kunnen nog wat puntjes gebruiken.”