Zware Champions League-vernedering gaat gevolgen hebben voor PSV, maar trainer denkt daar anders over

PSV zit in een diepe crisis na een reeks teleurstellende resultaten. Waar de ploeg het seizoen perfect begon met 30 op 30, stapelen de nederlagen zich nu op. Met een dieptepunt op dinsdag toen Arsenal hen op een 1-7-pandoering trakteerde. Overleeft trainer Peter Bosz dit?

Eerst was er een pijnlijke bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles, daarna opnieuw puntenverlies in de competitie, en nu een historische vernedering in de Champions League: "Dit is een hele zwarte periode", vatte analist Danny Blind samen na de 1-7 tegen Arsenal.

De zware nederlaag tegen Arsenal is de grootste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis. In Nederland werd met ongeloof gekeken naar het spel van PSV. "Dit gaat gevolgen geven binnen de club", voorspelde Blind. Hij vraagt zich af of trainer Peter Bosz nog op zijn plek zit en of de clubleiding verder kan op deze manier.

Bosz zelf nam geen blad voor de mond na de wedstrijd. Hij gaf toe dat PSV geen schijn van kans had en volledig werd weggespeeld. "1-7 kan gewoon niet", klonk het hard. Toch meent hij dat de nederlaag weinig met tactiek te maken had. "De tegenstander was gewoon veel beter dan wij", aldus de coach, die erkende dat wijzigingen tijdens de wedstrijd niets uithaalden.

Ook analist Youri Mulder spaarde de coach niet. Volgens hem veranderde Bosz niets aan de wedstrijd en liet hij zijn ploeg in de steek. Binnen de club zelf beginnen er ook twijfels te ontstaan over de teamchemie. Voor de wedstrijd uitte Ivan Perisic al kritiek en Guus Til erkende: "Er is bij momenten geen cohesie in het team."

Bosz zelf blijft ervan overtuigd dat de chemie wél goed zit en dat hij de ploeg nog op de rails krijgt. "Daar lig ik niet wakker van. Ik krijg het nog op de rails", klonk het vastberaden. Maar de vraag is of het bestuur dat vertrouwen nog deelt.