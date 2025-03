🎥 Ontspannen Vincent Kompany dolt en trakteert Duitse media op een hilarisch sneertje (én gooit er een dikke grijns tegenaan)

Bayern München staat met één voet in de kwartfinales van de Champions League na een klinkende overwinning tegen Bayer 04 Leverkusen. Vincent Kompany was in de stemming voor een grapje na de match.

Bayern München won met 3-0 van Bayer 04 Leverkusen. We kunnen dus stellen dat Der Rekordmeister zonder een mirakel tot de beste acht clubs van Europa kan gerekend worden. Het was dus een héél ontspannen Vincent Kompany die woensdagavond zijn zegje kwam doen voor de microfoon van Play Sports. Het werd zelfs grappig toen er werd gevraagd hoeveel keer hij dat zegje moet doen. 'Vijand' staat niet in Vinnie zijn woordenboek! 🥰❤️ pic.twitter.com/5UfrGagBBl — Play Sports (@playsports) March 6, 2025 "Ik denk dat er zes camera's op me wachten", grijnst Vincent Kompany. "En dan heb ik nog de persconferentie. Met mannen die ik om de twee dagen zie." (lacht) "Of toch ongeveer om de twee dagen zie", aldus The Prince. "Of het ondertussen vrienden geworden zijn. Ik heb geen vijanden." (grijnst) Wanneer staat de terugwedstrijd op het programma? Voor de volledigheid: de terugwedstrijd in Leverkusen staat gepland voor komende dinsdag. Ook in de Bundesliga stevenen Kompany en Bayern overigens af op de titel.