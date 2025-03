Een avond die PSG nog héél lang gaat onthouden, terwijl het Bayern van Kompany uithaalt: de resultaten van de Champions League

De laatste heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League werden woensdag gespeeld. Het waren enkele aantrekkelijke affiches die hun beloftes nakwamen.

De held van Liverpool is niet de doelpuntenmaker bij de zeer nipte overwinning van de Reds (0-1) op PSG, maar wel Alisson Becker. De doelman van Liverpool leverde een van de meest verbluffende prestaties in de geschiedenis van de Champions League deze woensdag.

PSG deed absoluut alles goed in deze wedstrijd. Met 27 schoten waarvan 10 op doel, had de club uit Parijs moeten scoren, maar ze stuitten steeds op een geweldige Alisson, die in totaal een tiental reddingen deed. Kvaratskhelia, die een knappe match speelde, botste herhaaldelijk op de Braziliaanse keeper.

De Georgiër had de score zelfs geopend in de eerste helft, maar zag zijn doelpunt geannuleerd worden wegens buitenspel. Alle signalen wezen, naarmate de wedstrijd vorderde, op een rampscenario voor PSG. Marquinhos verloor een duel, Donnarumma greep niet stevig genoeg in en het was prijs. Harvey Elliott maakte er nog 0-1 van in minuut 87... Eindstand.

Vincent Kompany haalt uit

Bayern München-Bayer Leverkusen was meer dan een simpele finale. Bayern, dat al 8 punten voorsprong heeft op Leverkusen in de competitie, kon een grote slag slaan door zijn grote rivaal uit de Champions League te elimineren.

De Beierse club heeft het harde werk al gedaan door met 3-0 te winnen op woensadg. Harry Kane opende snel de score (9'), waarna Musiala (54') en opnieuw Kane, dit keer vanaf de stip, de score bepaalden (75'). Een grote stap richting een succesvol seizoen voor Kompany.

Barcelona komt goed weg

FC Barcelona dacht waarschijnlijk de schade te moeten beperken bij Benfica. Na 22 minuten werd Pau Cubarsi uitgesloten met een logische rode kaart. Maar de Portugezen konden hier absoluut niet van profiteren en het was zelfs... Barcelona dat won dankzij een doelpunt van Raphinha op het uur (61'). Uiteindelijk bleef de 0-1 tot het einde op het bord staan.