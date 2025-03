Neuer en Buffon achterna: waar ligt het plafond van jarige Simon Mignolet? Zijn plannen zijn duidelijk

Donderdag 6 maart vierde Simon Mignolet zijn 37ste verjaardag. Ondanks het feit dat hij in de herfst van zijn carrière zit, lijkt het er niet meteen naar uit te zien dat Big Si denkt aan stoppen. Hoe lang kan hij nog zijn topniveau aanhouden en wordt hij effectief beter met de jaren?

Moest Alisson Becker op woensdagavond niet de beste wedstrijd van zijn carrière hebben gespeeld tegen PSG, dan stond Simon Mignolet wellicht in het Team of the Week in de Champions League na een wederom indrukwekkende prestatie in het kampioenenbal.

Sinds zijn aankomst bij Club Brugge in de zomer van 2019 heeft de Belgische doelman nog geen slecht seizoen gekend voor blauw-zwart. Mignolet rijgt de titels aan elkaar en won de Gouden Schoen voor zijn sterke 2022.

Tot je 40ste

Wie denkt aan ervaren topdoelmannen die nog tot zeer laat in hun carrière een absoluut topniveau halen, denkt men meteen aan kleppers als Manuel Neuer en Gigi Buffon. Die laatste mag ondertussen dan wel op pensioen zijn; de Italiaan stond nog onder de lat tot zijn 45ste. Mignolet zou dus nog 8 jaar moeten doorspelen om dat zelf nog maar te evenaren.

Tot je 40 doorspelen is allemaal wel leuk enzo, maar om bij de groten aller tijden te horen, moest een naam als Buffon wel tot dan op niveau zijn. Toen Buffon zo oud was als Mignolet nu is, keepte hij de pannen van het dak bij Juventus en haalde hij de finale van de Champions League.

Statistieken liegen niet

Als we louter naar de stats van Mignolet kijken, doet hij het niet slecht in vergelijking met Buffon en Neuer. Als we kijken naar het aantal doelpunten dat de drie doelmannen slikken op 37-jarige leeftijd, moeten Mignolet en Neuer het hoofd buigen voor Buffon. De Italiaan slikte maar half zo veel doelpunten (0,52)als de andere twee (1,23 voor Neuer en 1 voor Mignolet).

Mignolet valt op zijn ervaren leeftijd dus eerder te vergelijken met Manuel Neuer, die inmiddels niet meer de hoge toppen scheert als pakweg 7 jaar geleden. Op 37-jarige leeftijd is het percentage schoten dat beide doelmannen gestopt hebben ongeveer gelijk. Mignolet stopte 67% en Neuer 66%.

Dalende tred

Neuer en Mignolet mogen op dit punt van hun carrière dezelfde statistieken voorleggen, beide doelmannen zijn op een andere manier tot dit niveau gekomen. Neuer was rond 2014 zonder enige twijfel de beste doelman ter wereld en leek de positie te hebben heruitgevonden.

In die periode speelde Mignolet voor Liverpool en slikte hij daar gemiddeld elke wedstrijd doelpunten. Nu lijkt Big Si de laatste jaren op het toppunt van zijn carrière te zitten, met wereldprestaties in de Champions League als gevolg. Voor Neuer is zijn niveau dan eerder in dalende tred aan het gaan.

Mignolet mag dan wel pas 37 geworden zijn, aan stoppen lijkt hij nog lang niet te denken. Zolang hij deze topprestaties neerlegt in zowel de eigen competitie als op het Europese toneel, zal niemand durven denken dat het tijd is voor Big Si om de handschoenen aan de haak te hangen.