Vincent Kompany bevestigt opvallend nieuws over absolute sterkhouder: "Het klopt dat hij zich blesseerde bij het vieren"

Bayern München won woensdagavond met 3-0 van Bayer Leverkusen. Bij de 2-0 werd doelman Manuel Neuer iets te enthousiast... Hij blesseerde zich tijdens het juichen.

Bayern München staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd van de achtste finales werd met 3-0 gewonnen van Bayer Leverkusen.

Bijna alles liep goed voor Der Rekordmeister, al wil Vincent Kompany de druk op zijn ploeg houden. Na afloop liet hij al duidelijk verstaan dat hij voorzichtig wil blijven.

Wat niet volgens plan verliep, was de blessure van Manuel Neuer. De Duitse doelman werd kort voor het uur naar de kant gehaald. In zijn plaats van Jonas Urbig op het veld.

"Op dit moment heb ik geen nieuws over Manuel, maar het klopt dat hij zichzelf blesseerde toen hij het doelpunt vierde", zei Vincent Kompany na afloop. "Het lijkt erop dat het om zijn kuit gaat, maar daar moeten we nog naar kijken."

"We hebben al zonder Neuer gespeeld dit seizoen. Als het zo is, dan zullen we dat weer doen", wilde hij de vervanger van zijn doelman nog niet te veel druk opleggen.