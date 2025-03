Zal de Challenger Pro League dit weekend een wending nemen? "Vanaf vrijdag kunnen we ermee beginnen"

RFC Seraing heeft een goede kans om een kloof te slaan. Met een vrij weekend voor Jong Genk, kunnen de Métallos zes punten voorsprong nemen op de Limburgers in geval van een overwinning tegen Club NXT, op vrijdag.

Afgelopen weekend deelde RFC Seraing de punten op het veld van Lommel in de "doodsstrijd" van de Challenger Pro League. De Métallos staan nog steeds voor op Jong Genk en zouden veilig moeten staan, alleen beslist de regel van vier U23-clubs daar anders over.

"We hadden het gevoel dat we de drie punten hadden kunnen pakken tegen Lommel, omdat we solide waren in onze organisatie en kansen creëerden in de omschakeling", zei Mbaye Leye tijdens de persconferentie deze donderdag, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Seraing en Club NXT.

"We werden afgestraft voor twee fouten en we zullen dat moeten corrigeren als we het seizoen goed willen afsluiten. We moeten profiteren van de 'bye'-weekends die onze concurrenten nog zullen hebben en we moeten thuis winnen om ons te handhaven. Ik weet dat we hier vanaf vrijdag mee kunnen beginnen.."

Tegen de U23 van Club Brugge, dat zesde staat in het kampioenschap, zal Seraing proberen hun eerste overwinning te pakken sinds 22 december tegen Patro Eisden (2-3), maar ze moeten oppassen om niet dezelfde verdedigende fouten te maken.

Vooral omdat Jong Genk dit weekend tegen Deinze had moeten spelen en dus een 'bye'-week heeft. Seraing kan een voorsprong van zes punten nemen op de jonge Limburgers en mag deze kans niet laten glippen.