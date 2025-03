🎥 Mourinho 'valt in slaap' tijdens persconferentie door journalist: filmpje gaat viraal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho heeft weer toegeslagen. Na de nederlaag van Fenerbahçe tegen de Rangers, imiteerde de manager van Fenerbahçe tijdens de persconferentie dat hij in slaap viel, wat algemene hilariteit veroorzaakte.

José Mourinho heeft weer van zich laten horen tijdens de persconferentie. Na de nederlaag van zijn team tegen Rangers met 1-3 thuis in de Europa League, reageerde de Portugees op een bijzonder lange vraag van een Turkse journalist.

Duidelijk uitgeput, reageerde hij op een even spectaculaire als onverwachte manier. Terwijl de journalist lang uitweidde, begon Mourinho tekenen van ongeduld en irritatie te tonen.

Met halfgesloten ogen deed hij alsof hij in slaap viel, zelfs snurkgeluiden makend. Een mix van frustratie en vermoeidheid door de nederlaag...

De theaterachtige scène zorgde voor amusement in de zaal, maar ook voor enige verbazing. Nadat de vraag was afgerond, antwoordde Mourinho met zijn gebruikelijke humor: "Het is te veel voor mij. Ik ben te moe om ernaar te luisteren. Ik ben moe na 90 minuten."

José Mourinho deed alsof hij in slaap viel nadat deze journalist te lang deed over het stellen van een vraag 🥱🤣



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/1nsy3N4nJV — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 6, 2025

De reactie vat goed de gemoedstoestand van de Portugese coach samen, bekend om zijn zo levendige als memorabele reacties.