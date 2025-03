KRC Genk-coach Thorsten Fink wijst opnieuw naar zeer lastig probleem voor wedstrijd tegen Dender

KRC Genk trekt zaterdag naar Dender om zijn voorlaatste wedstrijd van reguliere competitie te spelen. Na twee gelijke spelen mag er wel weer een overwinning volgen voor de leider.

Racing Genk speelde zijn laatste twee wedstrijden gelijk, tegen KAA Gent en Charleroi. Twee keer zat er meer in, maar discutabele beslissingen van de ref en vooral een gebrek aan efficiëntie zorgden ervoor dat er twee keer geen zege volgde.

Na de wedstrijd tegen Charleroi was coach Thorsten Fink duidelijk gepikeerd. Deze week kwam hij nog eens terug op de resultaten van de voorbije weken. "We troffen twee keer na mekaar een sterke tegenstrever en dwongen genoeg kansen af om te kunnen winnen. De details zaten ook een beetje tegen", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

"Zoals in Charleroi het veld of een bal, die net binnen of buiten was", gaat Fink verder, die vooral het goede wil onthouden. "Maar we zijn wel nog steeds ongeslagen in dit kalenderjaar. En liepen sinds Nieuwjaar acht punten extra uit op onze naaste achtervolger. Dat maakt dat er minder druk op onze schouders ligt. We zullen de play-offs als leider aanvatten, er moet alleen nog beslist worden hoe groot onze voorsprong zal zijn bij de start."

Een ploeg die goed en mooi voetbal wil brengen als Racing Genk hoopt iedere week op een veld dat er goed bij ligt. Alleen is dat een zeer lastige zaak in de JPL, waar veel velden er ronduit slecht bij liggen. Dat was op Charleroi het geval en zal tegen Dender ook weer zo zijn.

"Het is vooral het slechte veld dat het - ook voor hen - moeilijk maakt. Je kan niet te veel risico nemen in de opbouw, net zoals in Charleroi zullen we soms directer moeten spelen. Gelukkig zijn we dat nu al een beetje gewoon", heeft Fink daar nog over te zeggen.