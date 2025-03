Loopt de nieuwe Romelu Lukaku rond bij 'De Spor'? Vergelijkingen zijn zeer treffend

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Junior Mbaku-Mbabit is een 16-jarige spits die bij Sporting Hasselt speelt. Met zijn 1m90 wordt hij dan ook vergeleken met Romelu Lukaku.

Junior Mbaku-Mbabit maakte zijn debuut tegen Jong Cercle en afgelopen weekend speelde hij weer tegen de Young Reds. Na twee korte invalbeurten hoopt hij nu meer speeltijd te krijgen, vooral in de belangrijke wedstrijd tegen Tienen van deze zaterdag.

“Nerveus was ik niet echt voor mijn debuut”, zegt Junior in Het Belang van Limburg. “Ik wist dat het eraan zat te komen. Tijdens de voorbereiding heb ik al regelmatig minuten gekregen bij de eerste ploeg."

Vergelijking met Romelu Lukaku

Op sociale media wordt Junior vaak vergeleken met Rode Duivel Romelu Lukaku. Toch blijft de 16-jarige aanvaller nuchter over dit compliment.

“Uiteraard droom ik ervan om ooit prof te worden. Die weg is echter nog lang. Hard werken op training en de kansen grijpen die ik krijg. Dat is wat ik nu moet doen", besluit de Romelu Lukaku van Hasselt.

Nu we toch een vergelijking maken met Big Rom. Op 24 mei 2009 maakte Romelu Lukaku zijn debuut bij de eerste ploeg van Anderlecht. De toenmalige coach, Ariël Jacobs, liet de 16-jarige Lukaku invallen in de titelwedstrijd tegen Standard. Voor Junior Mbaku-Mbabit is er dus nog wat werk aan de winkel als hij de nieuwe Romelu Lukaku wil worden.