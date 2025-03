Pocognoli strijdlustig voor Pro League-duel: "Ik denk dat die match één van de lastigste zal zijn"

Deze zondag staat het duel tussen Union en Standard op het menu. De Brusselaars zijn al zeker van een plekje in de top 6, terwijl de Luikenaren hun laatste hoop vestigen op dit duel. Ondanks het feit dat Union dit jaar al 21 op 24 pakte, blijft coach Pocognoli kalm.

Het loopt goed bij Union. In de eigen competitie lijkt het op ramkoers de Champions' Play-offs in te gaan en verkleinde het de kloof met Genk en Club Brugge. In de Jupiler Pro League verloor het enkel van KV Mechelen in eigen huis, alle andere wedstrijden wonnen ze eenvoudig.

Veel kritiek

Dat Union hier zou staan, hadden er weinig gedacht toen het op twee punten van de degradatiestreep stond. Dat trainers als Leko en Euvrard Union als de beste ploeg van het land dopen, zegt meer dan genoeg. Al lijkt dat Pocognoli weinig te deren.

"Of wij effectief de beste ploeg van de competitie zijn? Daar hou ik mij niet mee bezig", vertelt hij volgens Het Nieuwsblad. "Dat deed ik ook niet toen we in het begin van het seizoen veel kritiek kregen. Ik wist waar we mee bezig waren en dat we een hoog niveau zouden halen."

Aanvallend voetbal

In hun laatste twee wedstrijden is het aan Union om het gat met leider Genk van 10 punten zo klein mogelijk te maken. Op de laatste speeldag treffen ze elkaar, maar eerst moet Union het opnemen tegen Standard. De Luikenaren hopen nog op een waterkansje om Play-off 1 te halen en mee te doen voor de Europese tickets.

"Ik denk dat die match een van de lastigste zal zijn in ons eigen stadion", verwacht de 37-jarige coach. "Enerzijds omdat Standard een resultaat moet pakken als het de Champions’ Play-offs nog wil halen, en anderzijds omdat het een moeilijk te ontwrichten ploeg is."

Dat Standard niet naar Union zal komen met aanvallend voetbal, is Pocognoli zich van bewust. "Het is niet aan mij om commentaar te geven op de speelstijl van een andere ploeg. Als coach moet je je kunnen aanpassen aan de spelers die je hebt."