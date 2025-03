Publiekslieveling Anderlecht legt uit waarom hij de laatste weken zoveel op de bank zat: "Ik had geen rust nodig"

Jan-Carlo Simic heeft zich dit seizoen ontpopt tot een vaste waarde in de defensie van Anderlecht. Enkel Colin Coosemans verzamelde meer speelminuten dan de 19-jarige verdediger. En toch zat hij de voorbije weken veel op de bank.

Dat hij zoveel zou spelen, had hij bij zijn komst zelf niet verwacht. “Ik was de jongste speler van de ploeg. Dit had ik niet zien aankomen", vertelt hij in HLN.

Ondanks zijn jonge leeftijd toont Simic zich zelfbewust over zijn kwaliteiten en werkpunten. “Puur verdedigend was ik al goed, dankzij mijn opleiding bij AC Milan. Maar beslissingen maken – wanneer ik moet instappen of naar welke kant ik moet spelen – dat kan nog beter. Wedstrijden spelen helpt me daarin enorm. Dit seizoen ben ik completer geworden.”

De afgelopen weken zat Simic echter vaker op de bank. In vijf van de laatste zeven matchen moest hij vanop de zijlijn toekijken. Fans vroegen zich af of dat kwam door mindere prestaties of een fysieke terugval.

Simic had zelf verduidelijking gevraagd aan coach David Hubert. “Wel, de coach zei me dat het geen keuze was op basis van mijn prestaties. Maar ik had ook geen nood aan rust. Het was gewoon... zijn keuze. That’s it. Het is belangrijk dat de coach die uitleg geeft. Dat heb je nódig als speler.”

Of hij het helemaal begrijpt, blijft een andere vraag. Op de vraag of hij de uitleg van de coach snapt, blijft Simic diplomatisch. “Ik respecteer de beslissing van de coach.”