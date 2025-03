'Rode Duivel van de gouden generatie hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op bijna 38-jarige leeftijd is Dries Mertens nog steeds in topvorm bij Galatasaray. Maar hij beleeft waarschijnlijk de laatste maanden van zijn carrière.

Dries Mertens speelt opnieuw een belangrijke rol bij Galatasaray. Zijn 18 assists in 41 wedstrijden (waarvan 6 in de Europa League) en zijn liefde voor de stad maken hem tot een favoriet bij de supporters in Istanbul.

Maar de biologische klok tikt ook voor hem: het Turkse medium Takvim meldt vandaag dat onze landgenoot aan zijn coach Okan Buruk zou hebben aangekondigd dat hij aan het einde van het seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen wil hangen.

"Ik heb veel pijn na trainingen en wedstrijden. Ik wil stoppen aan het einde van het seizoen. Mijn fysieke conditie is niet meer hetzelfde als vroeger", zo zou hij hem hebben laten weten.

Laatste maanden als afscheidstournee

Enkele zinnen die geen twijfel meer laten bestaan over de plannen van Dries Mertens, die eind juni tegen het einde van zijn contract loopt en vorig jaar al een extra seizoen verlengde.

De fans van de Rode Duivels zullen het beamen: Dries Mertens haalde 109 caps voor de nationale ploeg en was auteur van meerdere cruciale doelpunten op de WK's van 2014 en 2018.