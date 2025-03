Bedenker van play-offs in België is formeel: "Dit gaat niet goed aflopen"

We gaan terug naar een competitie met achttien ploegen. En in de Challenger Pro League zullen er minstens vier beloftenteams moeten huizen. Hypercube, het databedrijf dat het vorige competitieformat ontwikkelde, heeft een paar bemerkingen bij het nieuwe voorstel.

Een competitieformat met veertig wedstrijden is volgens Pieter Nieuwenhuis, algemeen directeur van Hypercube, al langer niet meer haalbaar gezien de ontwikkelingen in de Europese toernooien. Hypercube is een databedrijf dat oneindig veel gegevens over spelers, clubs en competities verzamelt en helpt betrokken actoren zich optimaal te ontwikkelen.

Waanzinnig systeem

Nieuwenhuis, afgestudeerd als master in de informatica en oprichter van Hypercube, heeft recent de formats van de vernieuwde UEFA-competities uitgetekend. Vijftien jaar geleden introduceerde hij het originele play-offsysteem in de Jupiler Pro League.

Hij ziet positieve en minder positieve zaken, maar heeft zich ook uitgelaten over het systeem met de beloftenploegen die vast in de Challenger Pro League mogen zitten. Zeker dat er al iets beslist wordt voor dit seizoen is bijzonder gek.

Gaat niet goed aflopen

Patro Eisden Maasmechelen, Lokeren-Temse en Lommel hebben ondertussen al aangegeven toch niet te zullen procederen, maar Seraing houdt nog een slag om de arm. "Tijdens de wedstrijd de wereld veranderen? Dat gaat bij geen enkele rechter overleven."

"Ik heb er geen enkele twijfel over", aldus Nieuwenhuis in MidMid. "Voor de lopende competitie is nu besloten? Dat is ongelooflijk, dit gaat niet goed aflopen. Er moet er maar eentje naar de sportrechter lopen en je bent af."