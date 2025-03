Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk onder de indruk: deze drie Anderlecht-spelers maken kans op een selectie voor de Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garia maakt volgende week zijn definitieve selectie bekend voor de matchen tegen Oekraïne. Ondertussen zijn er toch al heel wat namen, vooral uit de JPL, gelekt. Ook drie spelers van Anderlecht maken kans.

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich klaar voor zijn debuut bij de Rode Duivels. Dat volgt op 20 maart in Spanje, tegen Oekraïne. Drie dagen later wordt de terugwedstrijd in Genk gespeeld.

Volgende week, op 14 maart, maakt Garcia zijn definitieve selectie bekend voor het tweeluik. Daar zitten mogelijk ook enkele spelers uit de JPL bij.

Garcia was de laatste tijd redelijk vaak te zien in de Belgische stadions, iets wat de supporters toch graag zien. Het was al bekend dat er een aantal JPL-spelers van Genk, Club Brugge en Antwerp in de voorselectie zitten.

Dan ging het om Vanaken, Mechele, Seys, De Cuyper, Lammens, Van den Bosch, Deman, Smets, Steuckers en Heynen. Maar volgens Het Laatste Nieuws blijft het daar niet bij. Er zouden ook drie namen van Anderlecht bij zitten.

Dan gaat het om Leander Dendoncker, Killian Sardella en Thorgan Hazard. Wel opvallend aangezien Hazard amper speelde dit seizoen (vanwege blessure) en Dendoncker toch niet het gehoopte niveau behaalt bij paars-wit.