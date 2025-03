Drama in Spanje: wedstrijd van FC Barcelona tegen Osasuna in extremis uitgesteld vanwege overlijden bij Barça

FC Barcelona zou zaterdagavond tegen Osasuna spelen. De wedstrijd werd last-minute uitgesteld vanwege het overlijden van een staflid van Barça.

Met een voorsprong van één punt op Atletico Madrid en drie punten op Real Madrid, had FC Barcelona vanavond de kans om zijn achtervolgers onder druk te zetten door Osasuna te ontvangen.

Maar de wedstrijd werd op het laatste moment uitgesteld. De eerste geruchten begonnen binnen te stromen terwijl de spelers al in het stadion waren, waarbij werd gesproken over "een geval van overmacht", namelijk het overlijden van een staflid van het Catalaanse team.

De club maakte het trieste nieuws bekend om 20:47 uur: de teamarts is overleden. "FC Barcelona is diep bedroefd om het overlijden van de eerste elftal-arts Carles Miñarro Garcia deze avond aan te kondigen. Om deze reden is de wedstrijd tussen FC Barcelona en CA Osasuna uitgesteld naar een later tijdstip", klinkt het bij Barcelona.

"De Raad van Bestuur van FC Barcelona en alle medewerkers betuigen hun oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd", besluit Barça.

De spelers waren nog niet op de hoogte van deze tragedie toen ze bij het stadion aankwamen, de president heeft het nieuws aan hen bekendgemaakt. De doelmannen van Osasuna waren al aan het opwarmen en keerden snel terug naar de kleedkamer.