LIVE: Zorgt speciale sfeeractie ervoor dat Dender kan stunten tegen KRC Genk? Vincent Euvrard spreekt klare taal over de degradatiestrijd

Dender staat nog voor twee zware wedstrijden willen ze het behoud in de Jupiler Pro League verzekeren. Vanavond ontvangen ze in Denderleeuw leider KRC Genk, die al tien competitiewedstrijden ongeslagen zijn.

De Limburgers staan comfortabel aan de leiding in de Jupiler Pro League. KRC Genk heeft negen punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge en tien meer dan Union. De laatste nederlaag van de fiere leider dateert al van midden december.

Voor Dender is de situatie compleet anders. De ploeg moet nog vol aan de bak om zich te verzekeren van het behoud in 1A. Trainer Vincent Euvrard beseft dan ook het belang van de komende twee wedstrijden.

"Het wordt een zware opgave waarin we top gaan moeten zijn. Om de degradatie te ontlopen zullen we vermoedelijk nog drie punten moeten pakken. We krijgen hiervoor nog twee kansen want ik weiger te kijken naar wat de rechtstreekse concurrenten doen", vertelde de coach op zijn persconferentie.

Carnavalsfeer moet Dender naar overwinning leiden

In de laatste thuiswedstrijd van de regulier competitie heeft Dender de steun van het publiek meer dan ooit nodig. Daarom wordt het stadion omgetoverd in carnavalssfeer en spelen de spelers in een speciaal ontworpen carnavalsshirt. Met een vol stadion hopen ze in Dender alvast voor drie belangrijke punten tegen KRC Genk.

Als Dender vanavond niet wint, krijgt het op de laatste speeldag nog een kans op behoud met een uitwedstrijd tegen KV Mechelen. KRC Genk heeft niets meer te vrezen en speelt zaterdag thuis tegen Union. Volg Dender-KRC Genk vanavond LIVE om 20u45 op VOETBALKRANT.COM!