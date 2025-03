Romelu Lukaku slaat hard terug naar ex-club: "Dingen gezien die ik nooit dacht te zien"

Er is Romelu Lukaku niets bespaard gebleven bij Chelsea. Zijn vertrek is dan ook bijzonder moeilijk afgerond.

Naast zijn nachtmerrie op het EK, heeft Romelu Lukaku een bijzonder gecompliceerde zomertransfermarkt gehad vorig jaar. Pas op 29 augustus werd zijn transfer naar Napels officieel bevestigd, na lange weken van onderhandelingen.

De Blues hadden maar liefst 113 miljoen euro betaald aan Inter Milan. Er was dus geen sprake van enige gunst. In de Corriere dello Sport legt Big Rom uit dat dit zeer grote proporties heeft aangenomen.

"Als je van daar weg wilt, zelfs om serieuze redenen, krijg je simpelweg niet de kans. Ze slepen alles voort tot de laatste minuut. Het put je volledig uit", verklaart Lukaku aan de Italiaanse media.

Een getroebleerde relatie

De Rode Duivel beweert dat Chelsea niet aarzelt om overtollige spelers in een kwaad daglicht te stellen: "Ze hebben bepaalde relaties met de pers en het kost niet veel om een speler in moeilijkheden te brengen, door een verkeerde indruk te geven. Er was zo'n verkeerde perceptie rondom mij in Engeland. Voor hen was ik lui, maar hier in Italië word ik gezien als een harde werker. Ik heb daar dingen gezien die ik nooit had gedacht te zullen zien".

Het vereiste veel mentale kracht van hem om standvastig te blijven: "Ik heb dat alles laten passeren. Ik reageer nooit op kritiek of persoonlijke aanvallen. Ik doe gewoon mijn werk en ga dan naar huis naar mijn kinderen. Op een dag zou ik dit alles graag uitleggen aan jonge spelers, zodat ze weten wie er in hun belang werkt en wie niet."