🎥 Romelu Lukaku in topvorm: Rode Duivel schenkt Napoli belangrijke zege

Romelu Lukaku heeft opnieuw schitterend gepresteerd dit weekend in de Serie A. De Rode Duivel scoorde en gaf een assist tegen Fiorentina.

Napoli, de nummer twee in de Serie A, had een duidelijke missie: reageren op de overwinning van Inter Milaan. Met vier punten achterstand op de Nerazzurri moesten de Napolitanen absoluut winnen om in de race te blijven voor de Scudetto.

Romelu Lukaku bewees opnieuw dat hij een belangrijke troef is voor zijn team. Profiterend van een gered schot van Scott McTominay in de 26e minuut, duwde de Belg de bal zonder enige moeite in het doel.

Maar Lukaku stopte daar niet. In de tweede helft liet hij opnieuw zijn talent zien door een assist te geven aan Giacomo Raspadori. Goed diep gestart, aarzelde Raspadori niet en versloeg hij David De Gea, de doelman van Fiorentina, met een mooie bal.

Dankzij deze overwinning blijft Napoli in de race voor de titel, ook al behoudt Inter een lichte voorsprong in de stand van één punt. Niets is beslist, want er zijn nog 10 speeldagen te gaan in het kampioenschap.

Romelu Lukaku blijft indruk maken in de Serie A met al 10 doelpunten en 8 assists dit seizoen. Kan hij beslissend blijven zijn in de titelrace?