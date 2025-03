Dit was volgens Fink de doorslaggevende factor voor de overwinning, ondanks de slechtste prestatie van het seizoen

Na twee gelijke spelen heeft KRC Genk op het veld van Dender nog eens kunnen proeven van de winst. De wedstrijd was erg lastig door het slechte veld, maar toch slaagde de leider erin om de drie punten mee naar Limburg te nemen.

Het slechte veld in Dender zorgde ervoor dat de wedstrijd veel strijd kende, waar beide ploegen nooit hun mooiste voetbal konden spelen. "Goed voetbal was onmogelijk op dit veld", begon Fink dan ook met zijn analyse.

Balbezit wordt beloond

De leider had het inderdaad moeilijk in Dender. Na de wedstrijd merkte Genk-coach Thorsten Fink op dat zijn ploeg het meeste balbezit had, wat volgens hem de doorslag gaf in de wedstrijd.

“De overwinning komt niet zomaar uit de lucht vallen. We hadden het nodige balbezit en deden ons werk op het veld. Uiteindelijk krijg je wat je verdient”, aldus de Duitse trainer over misschien wel de slechtse prestatie van zijn ploeg dit seizoen.

Toch was Fink niet blind voor de kansen van Dender. “Dender had de grootste kansen. Maar wij geloofden in onszelf. Uiteindelijk maakten we het verschil in de box.”

Met de drie punten blijft Genk uiteraard aan de leiding in onze competitie. De voorsprong op Club Brugge is twaalf punten, maar blauw-zwart speelt straks nog de Brugse derby. Volgende week sluit KRC Genk de reguliere competitie af tegen Union.