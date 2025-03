Verloren zoon wil indrukwekkende comeback voortzetten en droomt zelfs van meer: "We hebben niets te verliezen, samen met hen zijn we de jagers"

Stef Peeters is terug bij Patro Eisden, nadat hij vorig jaar nog werd verbannen uit de A-kern. Na een blessureperiode, maakte hij vorige week een overtuigende comeback door bij zijn eerste basisplaats meteen het winnende doelpunt te scoren.

Peeters kwam in september 2023 naar Patro, maar in juni 2024 kreeg hij plots te horen dat hij niet langer in de plannen van coach Stijn Stijnen paste. Een enorme teleurstelling voor de middenvelder dat in de zomer van 2023 ook voor Standard kon kiezen.

“Na een week trainen zei de coach dat onze visie op voetbal te verschillend was en dat ik vrij was. Het was een verrassing, want er was nooit eerder een probleem", vertelt Peeters in Het Belang van Limburg.

Lommel toonde toen interesse in Peeters, maar een transfer kwam nooit tot stand. “Ik wilde eigenlijk niet weg. De groepssfeer bij Patro was het beste wat ik ooit heb meegemaakt", voegt Peeters eraan toe.

Na zijn vertrek uit de A-kern raakte Peeters ook geblesseerd aan zijn knie, wat zijn situatie nog moeilijker maakte. Na maanden van revalidatie en een operatie kon hij begin februari eindelijk terugkeren naar de A-kern en dat werd vorige week beloond met het winnende doelpunt op het veld van Club NXT.

De komende weken worden cruciaal voor Peeters en Patro in de strijd om promotie. "We hebben nu niks meer te verliezen en gaan voluit voor de top twee. Wij zijn samen met La Louvière de jagers en kunnen voor druk zorgen. Met Beveren krijgen we al een eerste finale voorgeschoteld", aldus de middenvelder.