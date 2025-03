Vriendin van Will Still gaat door heel zware periode na medisch probleem

Trainer Will Still beleeft moeilijke tijden. Nochtans won hij zaterdag met Lens van Marseille in de Franse Ligue 1.

Will Still en Lens gingen met 0-1 winnen bij Marseille, maar voor Will Still is dat op dit moment toch eventjes allemaal bijzaak.

Zijn vriendin, presentatrice Emma Saunders van Sky Sports die hij leerde kennen rond het EK van 2024, werd behandeld voor schildklierkanker.

“Het is zwaar”, zegt Still aan Het Nieuwsblad. “We realiseren ons dat er belangrijkere dingen zijn in het leven dan een voetbalmatch of een schot dat in de winkelhaak verdwijnt. Ik ben eerlijk geweest tegen de jongens. Mijn vriendin was in een coma.”

Het gaat ondertussen wel beter met Saunders. “Ze is stabiel. Ze is oké. Dat is het belangrijkste. Toen ik vorige zaterdag terugkeerde, wist ik dat ze in de best mogelijke plaats was om behandeld te worden. Ik heb haar gevraagd: ‘Ga ik of ga ik niet?’ Ze zei me dat ik moest gaan.”

Saunders liet zelf weten, vlak voor het weekend, dat het beter gaat met haar. “Het leven heeft enkele weken een onverwachte wending gemaakt en ik ben nu niet aan het werk, omdat ik aan het herstellen ben van een herseninfectie”, zegt ze op sociale media.

Ze bedankte iedereen die haar geholpen heeft. “En natuurlijk jij Will Still, gewoon om jezelf te zijn en er voor mij te zijn”, ging ze verder.