Jonge doelman laat van zich horen met indrukwekkende speech en knalprestatie: "Ik voorspel hem een grote toekomst"

Lommel SK heeft eindelijk weer gewonnen, en het gebeurde op een spectaculaire manier. De ploeg van trainer Lee Johnson versloeg Zulte Waregem dankzij een penalty van Mo Salah in blessuretijd en een geweldige strafschopsave van Matthias Pieklak.

De jonge doelman kreeg de voorkeur boven Ivezic. Na de penalty van Salah dachten de bezoekers dat de overwinning al binnen was, maar Zulte Waregem kreeg alsnog een penalty.

De 18-jarige doelman twijfelde geen moment en stopte de strafschop van Rommens. "Ik keek goed naar de speler, die onder enorme druk stond, en koos de juiste kant", vertelde de jonge doelman aan Het Belang van Limburg.

Indrukwekkende speech

Naast zijn indrukwekkende prestatie op het veld, maakte Pieklak ook indruk naast het veld. De jonge knaap sprak de spelersgroep toe met een zeer indrukwekkende speech.

"Na de match vroeg hij het woord, en ik stond bijna in tranen", vertelde zijn coach Lee Johnson in de krant. "Hij vroeg aan iedereen om elkaar vast te pakken en had een passionele speech voorbereid over dat we één familie zijn en dat we pas goed zijn als we alles voor mekaar geven.

"Ik voorspel hem een grote toekomst. Hij greep zijn kans en uiteraard blijft hij nu in doel staan", benadrukt de coach van Lommel.