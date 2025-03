Beschikt KRC Genk over een ultiem wapen in de titelstrijd? "Tolu doet het geweldig, maar..."

KRC Genk heeft afgelopen weekend op het veld van Dender kunnen winnen dankzij een strafschop in de toegevoegde tijd. Luxe-invaller Hyeon-gyu Oh twijfelde niet en was alweer beslissend voor de Limburgers ondanks zijn beperkte speelminuten.

Oh kwam deze zomer voor net iets minder dan drie miljoen euro over van het Schotse Celtic. De aanvaller stond tot nu toe slechts twee keer in de basis bij KRC Genk, mede doordat Tolu in de spits uitstekend presteert.

Toch scoorde de aanvaller al zes keer voor KRC Genk in slechts 402 minuten speeltijd. Dit komt neer op gemiddeld één doelpunt om de 67 minuten, wat indrukwekkend is voor een invaller.

Wat het succes van de Zuid-Koreaan nog opvallender maakt, is zijn ongewone voorbereiding voor de wedstrijd. De aanvaller loopt vaak op blote voeten voordat hij het veld betreedt.

Luxe-invaller die de titel kan opleveren

Oh speelt niet altijd als basisspeler, maar hij heeft zich bewezen als een waardevolle luxe-invaller voor KRC Genk. “Tolu doet het geweldig en is de topschutter van de competitie, maar ik ben er altijd als de coach mij nodig heeft", zei Oh over zijn belangrijke rol in het team.

"Iedereen wil natuurlijk meer spelen, maar ik begrijp dat de trainer keuzes moet maken. Ik blijf geduldig en grijp mijn kans wanneer die komt", zegt Oh. De leider heeft met Oh dus een gevaarlijk wapen achter de hand in de titelstrijd.