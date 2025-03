Dit kan alleen in de lagere reeksen: beroep van veldspeler komt wel erg goed van pas tijdens wedstrijd

Jonas Gelaesen uit Heers is niet alleen een centrale verdediger voor zijn team, maar ook een kinesist. En dat komt soms goed van pas op een voetbalveld.

Afgelopen zondag moest Gelaesen zijn teamgenoot Alexander Oancea helpen nadat zijn schouder uit de kom was. Dit is niet de eerste keer dat Gelaesen zijn hulp bood. Eerder dit seizoen hielp hij ook Wouter Wijgaerts na een schouderblessure.

“Bij Wouter was het minder ernstig. Ik zag dat ik zijn schouder terug in de kom kon zetten, dus dat deed ik", vertelt Gelaesen in Het Belang van Limburg.

"Bij Alexander viel dat niet te riskeren. Mijn advies was dan ook om de ambulance te bellen”, legt de kinesist uit.

Voetbal en studeren

Gelaesen combineert zijn carrière als voetballer met een opleiding aan de IAO Osteopathy Academy in Antwerpen. Dankzij zijn opleiding kan hij zijn ploeggenoten de nodige medische zorg bieden wanneer dat nodig is.

“Natuurlijk ben je even aangedaan nadat er zoiets voorvalt. Het gaat tenslotte om je vrienden. Maar of het nu je ploeggenoot of een patiënt is, het belangrijkste blijft je kalmte bewaren", sluit Gelaesen af.